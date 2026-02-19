Controlan, incendio en San Francisco de Asís

RIOVERDE.- YA fue controlado el incendio que se registró en la comunidad de San Francisco de Asís, el fuego arrasó con fauna y flora de más de 15 hectáreas de terreno de diversas especies, pero finalmente fue sofocado luego de arduo trabajo de elementos de Red Fox, Conafor y habitantes de la comunidad.

El incendio inició el pasado lunes, se trasladaron al lugar elementos de la Red Fox, Conafor y de Protección Civil Municipal, para controlar el fuego y que no abarcara más terreno.

Hasta el momento está controlado en un 100% y un 90% en liquidación, fueron afectadas 15 hectáreas de vegetación, pero se espera no llegue a resurgir.

Quedó establecido que los ejidatarios durante 3 días estarán monitoreando el lugar, para evitar que se reavive el fuego, y en su caso informarlo.

para regresar a continuar hasta sofocarlo en su totalidad.