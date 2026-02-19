logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Controlan, incendio en San Francisco de Asís

Se coordinaron personal de Red Fox, Conafor, PC y ejidatarios

Por Carmen Hernández

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Controlan, incendio en San Francisco de Asís

RIOVERDE.- YA fue controlado el incendio que se registró en la comunidad de San Francisco de Asís, el fuego arrasó con fauna y flora de más de 15 hectáreas de terreno de diversas especies, pero finalmente fue sofocado luego de arduo trabajo de elementos de Red Fox, Conafor y habitantes de la comunidad. 

El incendio inició el pasado lunes, se trasladaron al lugar elementos de la Red Fox, Conafor y de Protección Civil Municipal, para controlar el fuego y que no abarcara más terreno.  

Hasta el momento está controlado en un 100% y un 90% en liquidación, fueron afectadas 15 hectáreas de vegetación, pero se espera no llegue a resurgir.  

Quedó establecido que los ejidatarios durante 3 días estarán monitoreando el lugar, para evitar que se reavive el fuego, y en su caso informarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 para regresar a continuar hasta sofocarlo en su totalidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Ciro celebrará 173 años de fundación
San Ciro celebrará 173 años de fundación

San Ciro celebrará 173 años de fundación

SLP

Carmen Hernández

Realizan kermés en la Plaza de Armas
Realizan kermés en la Plaza de Armas

Realizan kermés en la Plaza de Armas

SLP

Jesús Vázquez

Auto choca contra poste de Telmex
Auto choca contra poste de Telmex

Auto choca contra poste de Telmex

SLP

Jesús Vázquez

Alerta veterinario por el parvovirus canino
Alerta veterinario por el parvovirus canino

Alerta veterinario por el parvovirus canino

SLP

Carmen Hernández

Llaman a vacunar a mascotas de acuerdo a la edad, cada mes y medio