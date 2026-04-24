Convocan a niños y niñas a ser policía por un día
Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal a través del área de Prevención del Delito lanzó la convocatoria "Policía por un día", con motivo de la celebración del Día del Niño, invitando a las niñas y niños a participar en este concurso.
Para formar parte del concurso, los interesados deberán realizar un dibujo de un policía, ya sea hombre o mujer. Además, en el reverso de la hoja deberán escribir por qué les gustaría ser policía por un día. También es necesario incluir algunos datos personales como nombre completo, dirección y número de teléfono del tutor.
Los trabajos deberán entregarse a más tardar el próximo 29 de abril en las oficinas de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en Joaquín Calzada #1101, colonia El Paraíso, en horario de 09:00 a 15:00 horas, este concurso también es para fomentar la participación de los niños y el arte ya que hay muchos que tienen el don de dibujar, y de acuerdo al dibujo y a lo que escriban se elegirá a un ganador
Autoridades municipales exhortaron a los padres de familia a motivar a sus hijos para participar en esta actividad que busca fomentar valores, respeto y acercamiento con la corporación policiaca.
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Este concurso lo llevan a cabo animando a los pequeños a hacer su sueño realidad, pues muchos de pequeños desean ser policías, de esta manera les enseñarán el trabajo que ellos realizan día tras día.
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