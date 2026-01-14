Crece basurero clandestino a orillas de carretera a la Paz

MATEHUALA.- Se acercan las fiestas patronales de Villa de la Paz y la llamada Feria Regional de Villa de la Paz, donde muchos visitantes llegan a este municipio, sin embargo, la orilla de la carretera a este pueblo está llena de basura y nadie se ha encargado de limpiar.

Se ha reportado que en la carretera a Villa de la Paz en las orillas de ambos lados está lleno de basura, pues lamentablemente no se han ocupado de limpiar las orillas de la carretera como anteriormente se hacía, ya que Villa de la Paz era uno de los pueblos más limpios del Altiplano, desde antes de llegar al municipio, y en sus calles nunca se veía basura tirada ni tampoco en la carretera y es lamentable que en la actualidad ya no sea igual.

Los paceños piden a la administración municipal que mande al personal de Servicios Públicos Primarios y limpien todos los desechos que están tirados en las orillas de la carretera al pueblo paceño, y no dar una mala imagen a los visitantes, pues llegan muchos paisanos que desde en el extranjero así como visitantes de Nuevo León con la Rosa de Plata y Rosa de Oro quienes van corriendo en la carretera y luego ven toda esta área llena de basura.

Señalaron que es lamentable que se esté viendo en el municipio paceño problemas que anteriormente no se daban y más ahora que se acerca la Feria de la Paz.

