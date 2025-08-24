Crecida en Micos obliga a suspender actividades acuáticas

CIUDAD VALLES. El paraje Micos pasó de ser balneario para actividades acuáticas a solamente lugar de apreciación visual por aumento descomunal de su escala, debido a las lluvias.

Ayer sábado, el estatus de los parajes de la Huasteca marcaba a Pago Pago o Micos como apto para todo tipo de actividad, pero el aumento del nivel por la tormenta que cubrió el sur de Tamaulipas y el norte de la Huasteca hicieron que la estación hidrometeorológica pasara del metro y medio a los 3.40 metros en sólo una madrugada.

El comité de concesionarios de este lugar, a cargo de Servando Pérez refirió que al menos durante este domingo quedan prohibido el nado o el paseo en lancha y solamente habrá oportunidad de entrar para apreciación visual, hasta nuevo aviso.