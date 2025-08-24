logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Crecida en Micos obliga a suspender actividades acuáticas

Las lluvias en la Huasteca han provocado un aumento significativo en el nivel de agua en Paraje Micos, lo que ha obligado a restringir las actividades acuáticas

Por Huasteca Hoy

Agosto 24, 2025 10:29 a.m.
A
Crecida en Micos obliga a suspender actividades acuáticas

CIUDAD VALLES. El paraje Micos pasó de ser balneario para actividades acuáticas a solamente lugar de apreciación visual por aumento descomunal de su escala, debido a las lluvias.

Ayer sábado, el estatus de los parajes de la Huasteca marcaba a Pago Pago o Micos como apto para todo tipo de actividad, pero el aumento del nivel por la tormenta que cubrió el sur de Tamaulipas y el norte de la Huasteca hicieron que la estación hidrometeorológica pasara del metro y medio a los 3.40 metros en sólo una madrugada.

El comité de concesionarios de este lugar, a cargo de Servando Pérez refirió que al menos durante este domingo quedan prohibido el nado o el paseo en lancha y solamente habrá oportunidad de entrar para apreciación visual, hasta nuevo aviso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crecida en Micos obliga a suspender actividades acuáticas
Crecida en Micos obliga a suspender actividades acuáticas

Crecida en Micos obliga a suspender actividades acuáticas

SLP

Huasteca Hoy

Las lluvias en la Huasteca han provocado un aumento significativo en el nivel de agua en Paraje Micos, lo que ha obligado a restringir las actividades acuáticas

Se reúne Alcalde con jueces ejidales
Se reúne Alcalde con jueces ejidales

Se reúne Alcalde con jueces ejidales

SLP

Carmen Hernández

Buscan alternativas para obras

Alertan por plaga de pinacates
Alertan por plaga de pinacates

Alertan por plaga de pinacates

SLP

Jesús Vázquez

El escarabajo de color negro se cría en lugares húmedos

Isela, del desaire a lo majestuoso
Isela, del desaire a lo majestuoso

Isela, del desaire a lo majestuoso

SLP

Redacción

Un doble evento para festejar los quince años de la jovencita