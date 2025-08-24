Isela, del desaire a lo majestuoso

AXTLA DE TERRAZAS.- La doble fiesta de Isela pasó del desaire de invitados a un acontecimiento público con miles de invitados, artistas y medios de comunicación al festejo.

El mítico campo de las Garzas Blancas se convirtió, 43 días después de la decepción festiva de Isela Anali Santiago Morales en el escenario de artistas, miles de asistentes y medios de comunicación voraces con quedarse con un pedazo de su historia.

El 9 de julio, esta adolescente observó cómo amigos y parientes la plantaban en su propia fiesta, organizada por su familia y, en un intento desesperado por cambiarle la estrella a su hija, su padre convocó en redes a quienes quisieran ir a pasar la fiesta con ella.

La convocatoria conmovió a músicos, políticos, como el Gobernador Ricardo Gallardo, cantantes del otro lado del país y vecinos de toda la Huasteca que esta vez la acompañaron de más, en una fiesta en la que tocarían grupos musicales propios de una feria de municipio.

Las redes sociales provocan estados de ánimo tan disímbolos como la depresión o la solidaridad con una joven que tuvo dos quinceañeras y, en la segunda, lo que le sobraban eran amigos.