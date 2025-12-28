Darán apoyo para nacionalizar a hijos nacidos en EU

Lagunillas.- Invitan a tramitar la ciudadanía mexicana, el apoyo se ofrece a ciudadanos que tengan hijos nacidos en los Estados Unidos, brindándoles todas las facilidades para poder obtener su acta.

El presidente municipal Sergio Izaguirre dio a conocer que se continúan implementando diversas campañas para apoyar a las familias que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.

Es por ello que se exhorta a la población que tiene hijos nacidos en los Estados Unidos o cualquier adulto con ciudadanía estadounidense que sea hijo de padres mexicanos, pero originarios del municipio de Lagunillas, el apoyo necesario para poder registrarse y obtener su acta de nacimiento.

Es necesario que acudan los interesados a las oficinas del Registro Civil, los requisitos son dos testigos con copia de INE, acta de nacimiento estadounidense original y copia con la traducción, copia y original, acta de los padres del nacionalizado, que uno de los paterfamilias confirme que es originario de Lagunillas.

Es importante que acudan con toda la documentación, para que sea revisada, que esté completa y posteriormente se otorgue, se agende una fecha para el trámite.

El costo del trámite es de 94 pesos y deberá realizarse en el departamento de Tesorería Municipal.