Demandan rehabilitar un peligroso bache

Matehuala.- Vecinos de la calle Mariano Matamoros reportan peligroso y enorme bache que se generó en el cruce con la calle Betancourt, por lo que se requiere rehabilitar esta zona antes de que ocurra un accidente, pues es una calle con mucho tráfico vial.

Mencionaron que debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad, se generó este bache en el cruce de Mariano Matamoros y Betancourt, en el centro de la ciudad.

Señalaron que, al ser una zona comercial, es urgente que se repare para evitar algún percance de fatales consecuencias.

Comentaron que es una de las calles principales de la ciudad, por donde incluso circulan camiones de carga pesada, así como unidades de transporte urbano, por lo que podría registrarse un accidente si no se rehabilita lo más pronto posible. Además, en ocasiones pasan motociclistas a gran velocidad y, si alguno cae en el bache, podría resultar gravemente lesionado, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

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Agregaron que, al ser una calle de doble sentido, a los automovilistas se les dificulta transitar, ya que en muchos casos deben pasar por el bache, lo que también puede provocar daños a los vehículos.

Confían ciudadanos que autoridades reparen este daño en la citada calle, evitar una contingencia de fatales consecuencias.