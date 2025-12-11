Denuncian a taxistas; violan tarifas de cobro

CIUDAD VALLES.- No hay ninguna aprobación para aumentar tarifas de taxis, de acuerdo con Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Ante las quejas de usuarios del sur de la ciudad que argumentaban que los taxistas habían aumentado las tarifas 20 pesos más, la funcionaria Martínez Acosta fue tajante en su dicho: no hay incremento, por lo que el chofer que esté cobrando otra tarifa más cara, deberá ser denunciado para sancionarlo.

Incluso facilitó el número 4811451302, que es de atención a los usuarios en la SCT, para que denuncien a los choferes que, sin ningún motivo hayan subido el cobro por carrera, una situación que es penada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ya están establecidas las tarifas y un incremento solo podría darse pero hasta el 2026, no antes.