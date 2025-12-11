logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncian a taxistas; violan tarifas de cobro

Exhorta titular de la dependencia presentar queja contra choferes abusivos

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian a taxistas; violan tarifas de cobro

CIUDAD VALLES.- No hay ninguna aprobación para aumentar tarifas de taxis, de acuerdo con Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Ante las quejas de usuarios del sur de la ciudad que argumentaban que los taxistas habían aumentado las tarifas 20 pesos más, la funcionaria Martínez Acosta fue tajante en su dicho: no hay incremento, por lo que el chofer que esté cobrando otra tarifa más cara, deberá ser denunciado para sancionarlo.

Incluso facilitó el número 4811451302, que es de atención a los usuarios en la SCT, para que denuncien a los choferes que, sin ningún motivo hayan subido el cobro por carrera, una situación que es penada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ya están establecidas las tarifas y un incremento solo podría darse pero hasta el 2026, no antes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz
Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

SLP

Jesús Vázquez

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo
Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

SLP

Redacción

Quitan bolos en posadas escolares
Quitan bolos en posadas escolares

Quitan bolos en posadas escolares

SLP

Jesús Vázquez

De verde pintan sede del Tec. Nacional
De verde pintan sede del Tec. Nacional

De verde pintan sede del Tec. Nacional

SLP

Redacción