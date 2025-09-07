logo pulso
Estado

Se incendia camión de carga

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- La noche del viernes elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos atendieron un llamado de auxilio sobre un incendio de un camión de carga en el Libramiento a la altura de la caseta, testigos relataron que la pesada unidad de carga comenzó a incendiarse a la altura del puente de La Bonita y el chofer continuó su marcha hasta la caseta, por fortuna la situación no llegó a mayores.

Los hechos se suscitaron a las 11:20 de la noche, cuando a través del número de emergencia reportaban un incendio en la caseta del Libramiento, de un camión de carga, por lo que requerían el apoyo de las corporaciones de emergencia antes de que ocurriera una tragedia.

Al atender el reporte acudieron elementos de Bomberos y al llegar al lugar de los hechos también acudieron elementos de la Policía Municipal.

Los elementos de las corporaciones policiacas estuvieron resguardando el área para evitar algún accidente mientras los elementos de Bomberos lograban controlar el fuego, y en cuestión de minutos lograron apagar el incendio, evitando que ocurriera una tragedia.

 No hubo personas lesionadas, se desconocen cuáles fueron las causas que provocaron el incendio del camión. 

