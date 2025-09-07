Insólito, CFE aplica programa en colonias

CIUDAD VALLES.- Insólito. La Comisión Federal de Electricidad tendrá contacto ciudadano en colonias para conocer las necesidades de energía eléctrica de diversos sectores.

Este sábado estuvieron en la colonia Hidalgo con camiones de operaciones y personal, para escuchar a los vecinos, a través del programa “CFE ¡En tu colonia!”, en el que se ponen a la orden de los avecindados del lugar para saber qué necesidades pueden tener en cuestiones como poda de árboles que interfieren las líneas eléctricas, el reemplazo de transformadores y la habilitación de nuevas áreas de operación.

La oficina de Comunicación Social de la CFE de la Zona Golfo, en Tampico, dio a conocer que estos trabajos de acercamiento han sido aplicados en la colonia La Pimienta, Hidalgo, Vergel y Zona Centro.