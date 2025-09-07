logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Insólito, CFE aplica programa en colonias

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Insólito, CFE aplica programa en colonias

CIUDAD VALLES.- Insólito. La Comisión Federal de Electricidad tendrá contacto ciudadano en colonias para conocer las necesidades de energía eléctrica de diversos sectores. 

Este sábado estuvieron en la colonia Hidalgo con camiones de operaciones y personal, para escuchar a los vecinos, a través del programa “CFE ¡En tu colonia!”, en el que se ponen a la orden de los avecindados del lugar para saber qué necesidades pueden tener en cuestiones como poda de árboles que interfieren las líneas eléctricas, el reemplazo de transformadores y la habilitación de nuevas áreas de operación. 

La oficina de Comunicación Social de la CFE de la Zona Golfo, en Tampico, dio a conocer que estos trabajos de acercamiento han sido aplicados en la colonia La Pimienta, Hidalgo, Vergel y Zona Centro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Insólito, CFE aplica programa en colonias
Insólito, CFE aplica programa en colonias

Insólito, CFE aplica programa en colonias

SLP

Redacción

Realiza ISSSTE Feria de Salud
Realiza ISSSTE Feria de Salud

Realiza ISSSTE Feria de Salud

SLP

Redacción

Firman convenio académico Tecnológico y Universidad Intercultural
Firman convenio académico Tecnológico y Universidad Intercultural

Firman convenio académico Tecnológico y Universidad Intercultural

SLP

Jesús Vázquez

Se incendia camión de carga
Se incendia camión de carga

Se incendia camión de carga

SLP

Redacción