Firman convenio académico Tecnológico y Universidad Intercultural

Matehuala.- Con el objetivo de establecer bases y mecanismos de colaboración que impulsen el desarrollo académico, el Tecnológico de Matehuala y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí Campus Matehuala formalizaron la firma de un convenio de colaboración.

Este acuerdo busca fortalecer la formación y especialización de recursos humanos, promover proyectos de investigación conjunta, impulsar programas tecnológicos y académicos, así como fomentar la implementación de modelos de educación dual y acciones relacionadas con actividades deportivas y culturales, en beneficio de las comunidades educativas de ambas instituciones.

En la firma del convenio estuvieron el director, José Luis Lorenzo Bernal Robledo, el subdirector de Planeación y Vinculación Román Cruz Arriaga, y la jefa del Departamento de Vinculación, Estefany Giovanna Castorena Oliva.

Por parte de la Universidad el director, Jesús Abraham Valencia Celaya, el encargado del departamento de Vinculación y Titulación Gerardo Briones, la docente Guillermina Mendoza González y la estudiante de noveno semestre de Derecho, Flor Elena Tristán Gallegos.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de estrechar lazos que fortalezcan la educación superior en la región, al propiciar la cooperación interinstitucional en áreas de interés común que beneficien a estudiantes, docentes y a la sociedad en general.