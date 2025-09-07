Realiza ISSSTE Feria de Salud

CIUDAD VALLES. -El ISSSTE tuvo su Feria de la Salud Pública en el exterior de sus instalaciones, con un evento de hora y media de duración.

Desde el 6 al 13 de septiembre, el ISSSTE efectuará su semana de la salud pública, que ahora dio a conocer el lema: “Unidos por la salud, construyendo el bienestar” y consiste en promover la vacunación en general durante toda la semana, ofrecer pláticas y conferencias sobre diferentes problemas de salud, física y mental y ofrecer la información a todos los ciudadanos que deseen asistir a los eventos, tengan o no derechohabiencia.

La vacunación es abierta al público durante la próxima semana, desde las siete de la mañana a las ocho de la noche.