Desabasto de agua por enorme fuga

CIUDAD VALLES.- Se revienta tubo de ocho pulgadas de la red de agua a un lado de la Dapas, provocando un arroyo a las afueras de las mismas instalaciones del organismo operador.

Antes de la una de la tarde, un arroyo se formó a las afueras de la Dapas y tapó el paso de los jóvenes de la Secundaria Técnica 16, porque un tubo que lleva el agua a sectores del norte sufrió una rotura y de momento no había como tapar la fuga.

El agua escurrió como un arroyo robustecido por la lluvia, hasta que fueron cerradas las válvulas para comenzar a trabajar en la reparación y mientras tanto, los que acudían a la Dapas tenían que mojarse el calzado para entrar o salir del lugar.

Poco después, el arroyo artificial menguó, pero no se dio a conocer en que momento se reanudaría el abasto del líquido a las colonias afectadas, pero presumen pudiera ser durante la noche.

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Las colonias y ejidos afectados son: Solidaridad, Lomas del Real, 2 de Enero, Fraccionamiento Bugambilias, Villa Brisa, El 21 y las cuatro secciones de El Pedregal; los ejidos son Tanculpaya, Montecillos, Gustavo Garmendia, Los Sabinos y León García.