Designan nuevo director de Seguridad Pública

Matehuala.- Fue designado el nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cargo que asume Jesús Manuel Vázquez Vázquez, con el compromiso de fortalecer la seguridad y el orden en el municipio.

Durante este acto se contó con la presencia del secretario general del Ayuntamiento, Pablo Arriaga Castillón, quien exhortó a los oficiales a redirigir la dependencia y ejercer las funciones de seguridad y proximidad social con respeto, ética y profesionalismo, apegados siempre a los derechos humanos y atendiendo las necesidades de la ciudadanía.

Es la segunda vez que Jesús Manuel Vázquez Vázquez ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues al inicio de la administración municipal se le había dado la oportunidad de asumir el cargo; sin embargo, por motivos de salud solicitó permiso, por lo que se designó a otro director. No obstante, desde hace dos semanas esta corporación no contaba con un titular.

Ahora la corporación de Seguridad Pública Municipal ya tiene nuevo director, se espera que la ciudadanía tenga mayor confianza en las corporaciones policiacas y, en caso de que haya abuso por parte de algún oficial, lo reporten para que se tomen las medidas necesarias pues se quiere trabajar para que los ciudadanos recuperen la confianza en los agentes policíacos.

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