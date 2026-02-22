Desinterés a vacunarse contra el sarampión

CIUDAD VALLES.- Hacen campaña de vacunación contra sarampión y otras enfermedades y va poca gente a inocularse, por lo que resulta en vano esta jornada de salud.

A pesar de que el tema de los contagios por sarampión se convirtió en la tendencia en todos los medios de comunicación y que las muertes aumentaron a 32 en todo el país, hubo poco interés de los ciudadanos por acudir a vacunarse o para que les aplicaran los biológicos a los menores de edad.

Las dos sedes lucieron parcialmente vacías durante una buena parte de la mañana, aunque para mediodía comenzó el desfile de peticionarios de la vacuna y de los otros biológicos disponibles.

Hubo disponibles dos mil vacunas a aplicarse contra sarampión y había disposición el contra Covid, influenza, hexavalente, neumococo 13 v, tétanos, rotavirus, SR y TDPA para embarazadas.

Participaron todos los sistemas de salud en la jornada, menos IMSS Bienestar.