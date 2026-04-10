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Destaca matehualense en torneo de ajedrez

Por Jesús Vázquez

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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Destaca matehualense en torneo de ajedrez

Matehuala.- El joven Ángel Alexis Cabrera Estrada obtuvo el quinto lugar en el torneo nacional de ajedrez que se realizó en la ciudad de Querétaro en la categoría sub 12, en el cual participaron cientos de jovencitos de todo el país, por lo que es un gran triunfo que haya logrado quedar entre los diez primeros.

 El matehualense lleva varios años practicando el deporte ciencia y ha participado en torneos locales, regionales y estatales en los que siempre ha obtenido los primeros lugares y gracias a esto logró llegar a competir en un torneo a nivel nacional.

Ángel Alexis mencionó que fue el maestro Alberto Peña quien le enseñó mucho sobre este deporte, gracias a él ha logrado llegar a esta meta, le dedicó este triunfo en su memoria, pues lamentablemente el maestro ya falleció, pero donde quiera que se encuentre estará orgulloso que gracias a sus enseñanzas está triunfando en el ajedrez, exhorta a los niños y jóvenes aprender el deporte ciencia.  

En la actualidad ya hay muchos niños y jóvenes que han empezado a practicar el ajedrez, lo que les ayuda a la concentración, memoria, razonamiento ya que amplía la capacidad para resolver problemas, por lo que es importante seguir practicando el deporte ciencia.

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