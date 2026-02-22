logo pulso
Destapa Medina a aspirantes del Verde a Alcaldía de Valles

Ponderó especialmente a su esposa, Ena Avendaño

Por Redacción

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Destapa Medina a aspirantes del Verde a Alcaldía de Valles

CIUDAD VALLES.- Menciona David Medina cuatro nombres como posibles aspirantes a la candidatura del Partido Verde a la Presidencia Municipal, como posibles sucesores.

Durante la inauguración de una tienda de autoservicio en el noroeste del municipio y al ser cuestionado sobre la obligación de los partidos políticos de tener candidatos para antes de que termine el presente año, Medina Salazar nombró como posibles a destacar para ser abanderados por el Verde Ecologista a Jesús Guadalupe González Vargas, actual delegado de la Sedesore, a la tesorera del Ayuntamiento Anel Coronado Aguilar, al Oficial Mayor, Santiago Nales Orta e incluso a su esposa, Ena Avendaño Uscanga, de la que dijo que está bien posicionada en una encuesta, no dijo de qué empresa y que haría falta convencerla.

Esto lo pronunció luego de anunciar que el lunes próximo su hijo, David Medina Avendaño, se hará cargo del Partido Verde en Valles, lugar que ya ocupó, así como la Sedesore.

