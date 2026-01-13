logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Destartalado camión de basura, un peligro

Le fallan los frenos a la pesada unidad

Por Redacción

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Destartalado camión de basura, un peligro

CIUDAD VALLES.- El colmo, anda un camión recolector de basura sin frenos en la recolección, de acuerdo con ciudadanos del norte de la ciudad que ya temen que se presente la unidad y vaya a causar un accidente.

Este domingo, sobre una de las calles de la colonia La Pimienta, el chofer del camión recolector se pasaba de los frentes de algunas casas y, luego de que los trabajadores de la basura escuchaban los reclamos de los ciudadanos que no habían arrojado sus bolsas a la prensa trasera, terminaron por explicar que el camión no traía frenos.

Por lo tanto, usando la primera velocidad y la reversa, detenían de manera parcial el camión que, como es obvio, es un vehículo pesado.

La información contradice el argumento de que los camiones de basura se encuentran en buenas condiciones durante este principio de año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos
Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

SLP

Redacción

Los daños han sido denunciados por ciudadanos

Este día alumnos regresan a clases
Este día alumnos regresan a clases

Este día alumnos regresan a clases

SLP

Redacción

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición
Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

SLP

Carmen Hernández

Sin definir el Karbe en el IPA
Sin definir el Karbe en el IPA

Sin definir el Karbe en el IPA

SLP

Redacción