Destartalado camión de basura, un peligro

CIUDAD VALLES.- El colmo, anda un camión recolector de basura sin frenos en la recolección, de acuerdo con ciudadanos del norte de la ciudad que ya temen que se presente la unidad y vaya a causar un accidente.

Este domingo, sobre una de las calles de la colonia La Pimienta, el chofer del camión recolector se pasaba de los frentes de algunas casas y, luego de que los trabajadores de la basura escuchaban los reclamos de los ciudadanos que no habían arrojado sus bolsas a la prensa trasera, terminaron por explicar que el camión no traía frenos.

Por lo tanto, usando la primera velocidad y la reversa, detenían de manera parcial el camión que, como es obvio, es un vehículo pesado.

La información contradice el argumento de que los camiones de basura se encuentran en buenas condiciones durante este principio de año.

