logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen a hombre por robo a negocios

Por Carmen Hernández

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a hombre por robo a negocios

RIOVERDE.- La Guardia Civil Municipal detuvo a un presunto delincuente involucrado en robo a negocios del centro, luego de varias denuncias la policía logró capturar a Aarón de 40 años de edad, con domicilio en la colonia San Rafael. 

El presunto ladrón ha sido señalado de haber participado y tener múltiples denuncias a comercios, casa-habitación y el robo de bicicletas y motocicletas. 

Sin embargo, exhortaron a la población en general a formalizar la denuncia ante la Fiscalía y el presunto responsable enfrente a la ley conforme a derecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolescente se suicida
Adolescente se suicida

Adolescente se suicida

SLP

Redacción

Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének
Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének

Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének

SLP

Redacción

Entregan premios de rifa del Vallestón
Entregan premios de rifa del Vallestón

Entregan premios de rifa del Vallestón

SLP

Redacción

Llama obispo a rescatar tradición de las posadas
Llama obispo a rescatar tradición de las posadas

Llama obispo a rescatar tradición de las posadas

SLP

Jesús Vázquez