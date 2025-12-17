Detienen a hombre por robo a negocios

RIOVERDE.- La Guardia Civil Municipal detuvo a un presunto delincuente involucrado en robo a negocios del centro, luego de varias denuncias la policía logró capturar a Aarón de 40 años de edad, con domicilio en la colonia San Rafael.

El presunto ladrón ha sido señalado de haber participado y tener múltiples denuncias a comercios, casa-habitación y el robo de bicicletas y motocicletas.

Sin embargo, exhortaron a la población en general a formalizar la denuncia ante la Fiscalía y el presunto responsable enfrente a la ley conforme a derecho.