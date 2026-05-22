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Detienen policías a falso taxista

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen policías a falso taxista

RIOVERDE.- Un  hombre que hacía funciones de taxista fue detenido al manejar en presunto estado de ebriedad, además luego de una revisión, salió a relucir que tiene una orden de aprehensión por secuestro, fue detenido en la comunidad de Progreso. 

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Progreso, cuando elementos de la Guardia Civil Municipal realizaban recorridos de vigilancia. 

En una de las calles fue detenido Jesús, que manejaba un vehículo blanco con verde con placas de Jalisco. El hombre hacia funciones de taxista y fue asegurado por conducir en estado de ebriedad, aunado a que transportaba pasaje de la ruta Rioverde- Progreso de manera irregular. 

Al supuesto trabajador del volante se le aprehendió y al verificar sus antecedentes, se pudo constatar que tenía una orden de aprehensión por secuestro en grado de tentativa, que había sido emitida por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. 

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La unidad fue remitida al corralón.

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