Dispara el frío los males respiratorios

Llama SS a abrigarse, sobre todo a menores y adultos mayores

Por Jesús Vázquez

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Dispara el frío los males respiratorios

MATEHUALA.- Debido a los fuertes cambios de temperatura que se han presentado en los últimos días por el frente frío, en Matehuala se ha incrementado el número de personas con enfermedades respiratorias,  niños, jóvenes y adultos.

Se ha reportado que en las clínicas del IMSS, ISSSTE y Hospital General, así como en los consultorios particulares baratos está completamente llenos de personas esperando atención, debido a las enfermedades respiratorias, pues muchos traen gripe, fiebre, entre otras enfermedades por los cambios bruscos de clima.

 Ante esta situación se exhorta a la población a protegerse de los cambios de temperatura que hay en la ciudad, pues aun persisten enfermedades como el Covid e Influenza y hay que protegerse para evitar enfermar. 

En el caso de tener una enfermedad respiratoria, usar cubrebocas y así si se tiene que salir para evitar contagiar a otras personas; en las escuelas están pidiendo no llevar a los menores enfermos y sólo pedir las tareas y trabajos escolares a través de los grupos de WhatsApp.

La Jurisdicción Sanitaria continúa con una campaña invernal para proteger a la personas de enfermedades respiratorias, por lo que están vacunando contra el Covid e Influenza.

