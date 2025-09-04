Donan 2 patrullas al municipio

Cerritos.- Aumenta el parque vehicular de patrullas del municipio ya que le fueron donadas dos unidades en la capital potosina, que servirán para mejorar operativos de vigilancia y reforzar la seguridad, en beneficio de todos.

La alcaldesa Ruth Liliana Castillo Montelongo, dio a conocer que acudió a la capital potosina a recibir las unidades para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que serán de gran utilidad para mejorar la vigilancia.

En esta ocasión fueron entregadas al municipio dos patrullas, por parte del Gobernador del Estado.

La alcaldesa hizo entrega de las llaves de las patrullas al comandante del departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Con las nuevas unidades se fortalecerá la capacidad de respuesta y vigilancia en la zona, garantizando la seguridad y tranquilidad de la población en general.

Actualmente la corporación cuenta con más de 18 elementos y se sigue reforzando la vigilancia en la cabecera municipal, con el objetivo de que se mantenga la tranquilidad y seguridad en el municipio en beneficio de toda la población.