Edificio del PRI en proceso de escrituración

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Edificio del PRI en proceso de escrituración

CIUDAD VALLES.- Asegura César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI que el edificio de este instituto político está en proceso de escrituración.

El edificio, construido durante el trienio de Juan José Ortiz Azuara (2012-2015) ha sido blanco de impugnaciones ante la autoridad electoral por la falta de certidumbre sobre la propiedad del mismo, en el entendido de que todo inmueble de partido es construido con recursos propios.

Luego de la renovación del PRI municipal en Valles, este 2025, comenzó a utilizarse el edificio y el caso promovido por Luis Ángel Contreras Malibrán como ciudadano, tomó un nuevo aire, sin embargo, González García aseguró que se pagaron las multas a la autoridad electoral y que el estatus de la casa priista es de escrituración.

