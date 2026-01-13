Edificio La Colmena, un sitio insalubre

CIUDAD VALLES.- Empleados del Ayuntamiento batallan para ir al baño, porque el edificio de La Colmena tiene una fuga de agua.

Una fuga de agua mantuvo a una decena de oficinas con problemas sanitarios, porque los baños no podían usarse, ya que no había servicio de agua potable en ellos.

La Colmena es un apéndice de la Presidencia Municipal y es un edificio que la administración local renta a Gerardo González Reverte, quien hace poco tuvo una controversia con las autoridades municipales por el uso de este espacio.

La queja de los funcionarios (que pidieron que no se revelara su nombre) fue que no había manera de usar los cuartos de baño y aseo, durante la jornada de hoy.

