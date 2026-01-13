logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Edificio La Colmena, un sitio insalubre

Por Redacción

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Edificio La Colmena, un sitio insalubre

CIUDAD VALLES.- Empleados del Ayuntamiento batallan para ir al baño, porque el edificio de La Colmena tiene una fuga de agua.

Una fuga de agua mantuvo a una decena de oficinas con problemas sanitarios, porque los baños no podían usarse, ya que no había servicio de agua potable en ellos.

La Colmena es un apéndice de la Presidencia Municipal y es un edificio que la administración local renta a Gerardo González Reverte, quien hace poco tuvo una controversia con las autoridades municipales por el uso de este espacio.

La queja de los funcionarios (que pidieron que no se revelara su nombre) fue que no había manera de usar los cuartos de baño y aseo, durante la jornada de hoy. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos
Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

SLP

Redacción

Los daños han sido denunciados por ciudadanos

Este día alumnos regresan a clases
Este día alumnos regresan a clases

Este día alumnos regresan a clases

SLP

Redacción

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición
Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

SLP

Carmen Hernández

Sin definir el Karbe en el IPA
Sin definir el Karbe en el IPA

Sin definir el Karbe en el IPA

SLP

Redacción