El Cabildo pedirá prórroga para presentar Presupuesto de Egresos

CIUDAD VALLES.- Cabildo pedirá prórroga para presentar el Presupuesto de Egresos del 2026, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

El funcionario mencionó que en la sesión de Cabildo de este jueves, habrá un punto de acuerdo con el que se pedirá una postergación a las autoridades en el Congreso para presentar la propuesta de Ley de Egresos, con lo que se podrá saber a cuánto ascenderá el gasto del Ejecutivo municipal en obras, acciones, nómina, entre otros aspectos de la ley misma.

La ley provee de un tiempo de gracia para estos efectos, de acuerdo con Contreras Malibrán, quien refirió que todavía hay análisis pendientes de la Tesorería Municipal con áreas del Gobierno local.