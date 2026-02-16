logo pulso
El sanador de los niños dioses

Por Jesús Vázquez

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Don Agustín Tovar lleva más de treinta años reparando imágenes santas y también reparando las del Niño Dios, esta última semana ha sido de mucho trabajo ya que muchas personas están realizando la tradicional levantada del Niño Dios.

 Comentó que, ante cercanía del miércoles de ceniza y el inició de la Cuaresma, de acuerdo a la religión católica se tienen que hacer las levantadas del Niño Dios antes, las personas que tenían imágenes del Niño Dios rota las están llevando para que las repare lo más pronto posible.

Declaró que tiene más de treinta años dedicándose a reparar imágenes de Santos y sobre todo del Niño Dios, algunas de ellas muy antiguas, pues inclusive son de carrizo, u otros materiales, y busca la manera de repararlos.

Mencionó que desde niño ayudaba a su familia en el Mercado Arista y conoció a un señor llamado Arturo Llanas, que reparaba imágenes y le dijo que si le ayudaba a reparar las imágenes, aceptó y aprendió todo sobre la reparación, y con el tiempo decidió emprender un taller para reparar los santos, afortunadamente todo el año tiene trabajo, aunque en diciembre, enero y febrero aumenta más.

Agrego que este oficio ya se lo enseñó a una hija, aunque ella no vive en Matehuala en donde se encuentra también se dedica a reparar el Niño Dios.

El ser artesano es un oficio que le ha brindado el conocer mucha gente y hacer amigos, mientras pueda continuará, aunque también trabaja de mesero. 

