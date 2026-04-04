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El Viernes Santo, sin cobro de parquímetro

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
El Viernes Santo, sin cobro de parquímetro

CIUDAD VALLES.- Aunque no es día de asueto oficial, este viernes santo no hubo cobro de Parquímetros en la zona centro de Valles. 

En el convenio y contrato entre Presidencia Municipal y la empresa Iberparking se especificó, desde el 2013, que comenzó a operar la mancuerna para el cobro de estacionamiento en la zona centro, que serían libres de pago los días de asueto o de descanso obligatorio de las fechas cívicas, como el día de la Constitución o el día de Benito Juárez, sin embargo, este Viernes Santo, fecha que impone el calendario católico, hubo exenciones para los visitantes al centro de la ciudad. 

La Secretaría del Ayuntamiento y el Gobierno municipal dieron a conocer que esta medida responde a la visita de turistas y a la actividad comercial que no tomó descanso.

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