Elegirán a la reina de la feria de Rayón

RAYÓN.- Alistan la Feria Regional de Rayón por lo que invitan a las jovencitas a participar para inscribirse para ser reina del evento ferial, la coronación se llevará a cabo el próximo 30 de abril. Cabe destacar que se tiene todo listo para la magna fiesta del municipio, que se espera sea de gran relieve con espectáculos para que la población pueda disfrutar de estos días, será del 1 al 5 de mayo.

Es por ello que invitan a las jovencitas de 17 a 25 años de edad, para que se inscriban, la fecha límite es el 17 de abril para ser candidata a reina del a Feria.

En caso de ser menores de edad, deberán contar con la autorización de los padres para competir y llegar a ser la soberana del magno evento ferial.

El próximo 30 de abril se llevará a cabo la presentación de las candidatas y la coronación.

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La joven que sea electa reina obtendrá 6 mil pesos de premio, las princesas 4 y 3 mil pesos.