logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS BASTONEROS

Fotogalería

EXPERTOS BASTONEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Elegirán a la reina de la feria de Rayón

Por Carmen Hernández

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Elegirán a la reina de la feria de Rayón

RAYÓN.- Alistan la Feria Regional de Rayón por lo que invitan a las jovencitas a participar para inscribirse para ser reina del evento ferial, la coronación se llevará a cabo el próximo 30 de abril. Cabe destacar que se tiene todo listo para la magna fiesta del municipio, que se espera sea de gran relieve con espectáculos para que la población pueda disfrutar de estos días, será del 1 al 5 de mayo.  

Es por ello que invitan a las jovencitas de 17 a 25 años de edad, para que se inscriban, la fecha límite es el 17 de abril para ser candidata a reina del a Feria. 

En caso de ser menores de edad, deberán contar con la autorización de los padres para competir y llegar a ser la soberana del magno evento ferial. 

El próximo 30 de abril se llevará a cabo la presentación de las candidatas y la coronación. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La joven que sea electa reina obtendrá 6 mil pesos de premio, las princesas 4 y 3 mil pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan ambigüedad sobre fracking; buscan frenarlo en la Huasteca
Alertan ambigüedad sobre fracking; buscan frenarlo en la Huasteca

Alertan ambigüedad sobre fracking; buscan frenarlo en la Huasteca

SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso local analiza iniciativas para documentar y exponer los riesgos del fracking en la región.

Tope en calle Santa Rosa causa varios accidentes
Tope en calle Santa Rosa causa varios accidentes

Tope en calle Santa Rosa causa varios accidentes

SLP

Redacción

Bomberos retiran enjambre de abejas
Bomberos retiran enjambre de abejas

Bomberos retiran enjambre de abejas

SLP

Redacción

Fuga de combustible provoca un incendio
Fuga de combustible provoca un incendio

Fuga de combustible provoca un incendio

SLP

Carmen Hernández