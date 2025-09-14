logo pulso
Estado

Elegirán a la Señorita Independencia

Por Carmen Hernández

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Elegirán a la Señorita Independencia

San Ciro de Acosta.- Hoy se llevará a cabo la elección de la Señorita Independencia, 5 son las jóvenes que aspiran para ser electa la soberana de las fiestas patrias, el evento se realizará en el Jardín  Hidalgo. 

Las candidatas a reina de las Fiestas Patrias son Dulce Jazmín García, que representa al DIF, Alexa Yaidelin Aradillas Izaguirre del CBTis 185, Miriam Rojas Mendoza de la Secundaria Ignacio Zaragoza. 

Así como Elisa Monserrath Torres Reynaga  de la Secundaria Ignacio Zaragoza y  Michelle Guadalupe Aguilar Moctezuma. 

El concurso de elección se realizará este domingo a las 7 de la tarde en la explanada del Jardín Hidalgo, por lo que se invita a la población a estar presente en este evento para conmemorar una fecha tan importante para todos los mexicanos. 

Habrá una verbena y la venta de antojitos mexicanos, además de la presencia de algunos grupos musicales.

