Ofrecerán pláticas sobre testamento

RIOVERDE.- Este próximo 17 de septiembre se llevará a cabo una plática sobre el testamento en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero a través de la Estancia de Día del Adulto Mayor, invitan a la población a participar en la plática “El Testamento”.

La cual será impartida por Rosamaría Rocha Robles, titular de la Notaría 1, es por ello que se le invita a la población en general para que acudan a las 10 de la mañana en el Auditorio de la UBR, ubicado en el Paseo del Valle número 103 en el Fraccionamiento Valle de Bravo. La entrada será totalmente gratuita, se les estarán resolviendo todas las dudas a los asistentes.