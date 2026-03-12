logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Empresa detiene los embarques de carne

Presuntamente hay un bloqueo por casos de gusano barrenador

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Empresa detiene los embarques de carne

CIUDAD VALLES.- La empresa Gusi de Tamuín no ha embarcado productos desde hace días, de acuerdo con transportistas de carne que trabajan para la empresa.

Transportistas que suelen ir al sureste del país a recoger animales no han salido a hacer los viajes habituales a los estados del país en donde hay una engorda más numerosa, como Tabasco, Chiapas o Campeche y esta situación ha afectado a los choferes, puesto que viven de los pagos que les dan por estos periplos.

La empresa no ha manejado ninguna razón que justifique esa situación, pero hay información extraoficial que apunta hacia la posibilidad de que haya una producción acotada o bloqueo comercial por la proliferación de la mosca del gusano barrenador, ante el aumento de las temperaturas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conalep inaugura Festival Cardenal
Conalep inaugura Festival Cardenal

Conalep inaugura Festival Cardenal

SLP

Jesús Vázquez

Habrá actividades deportivas, culturales y académicas

Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes
Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes

Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes

SLP

Miguel Barragán

Fueron hallados lesionados en el parque Colosio

Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha
Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha

Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha

SLP

Carmen Hernández

Se pretende prevenir siniestros en localidades: PCM

Rechazan fracking en la Huasteca
Rechazan fracking en la Huasteca

Rechazan fracking en la Huasteca

SLP

Miguel Barragán

Pueblos originarios vs. método de extracción de hidrocarburos