Empresa detiene los embarques de carne

CIUDAD VALLES.- La empresa Gusi de Tamuín no ha embarcado productos desde hace días, de acuerdo con transportistas de carne que trabajan para la empresa.

Transportistas que suelen ir al sureste del país a recoger animales no han salido a hacer los viajes habituales a los estados del país en donde hay una engorda más numerosa, como Tabasco, Chiapas o Campeche y esta situación ha afectado a los choferes, puesto que viven de los pagos que les dan por estos periplos.

La empresa no ha manejado ninguna razón que justifique esa situación, pero hay información extraoficial que apunta hacia la posibilidad de que haya una producción acotada o bloqueo comercial por la proliferación de la mosca del gusano barrenador, ante el aumento de las temperaturas.