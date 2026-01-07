En dos trienios gremio sindical se acorta

Líder del Sindicato del Ayuntamiento, Sergio Pérez Garza refirió que el total de los sindicalizados del Municipio y del DIF son 543, mientras que cuando dejó el cargo, hace dos trienios, eran 608.

Pérez Garza dejó el liderazgo del Sindicato en 2018 y luego de la última elección de unidad, retomó en 2024, con el inicio de la segunda administración de David Medina Salazar.

La preocupación actual de Pérez Garza es que no ha podido tener la reunión con el patrón (alcalde), para reponer los 17 puestos que han quedado vacantes por defunción o por jubilación, ya que él recibió 570 miembros en 2024 y lo justo sería volver a ese número y no a los 543 actuales.

Además, lamentó que en 2018, cuando dejó el cargo (y fue sucedido por Narcia Pesina, a la que no mencionó), él haya dejado un padrón de 608 sindicalizados.

