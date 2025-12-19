En marcha operativo Aguinaldo seguro

Matehuala.- Como parte de las actividades decembrinas en materia de seguridad, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal realiza labores de seguridad y proximidad social en la zona centro de la ciudad y áreas comerciales con el fin de evitar, robos, estafas y extorsiones, así como proteger el patrimonio social.

Se está llevando a cabo un dispositivo con recorridos en cajeros, instituciones bancarias, zonas y áreas de comercio, así como de la presencia permanente en plazas con mayor flujo de personas que llegan de comunidades y otros municipios a realizar compras para los festejos decembrinos.

El dispositivo está coordinado con la Guardia Civil Estatal, en donde se busca mantener la estrecha colaboración para vigilar la zona urbana, carreteras y comunidades, además de atender de manera rápida y oportuna las llamadas de auxilio.

Los oficiales asignados a mantener la seguridad en la zona centro de la ciudad, permanecerán todos los días dentro del programa "Guadalupe-Reyes", con el firme propósito de brindar seguridad y orientación a la ciudadanía que lo requiera. Los números de emergencias y denuncias son 911 y 4 88 88 2 06 47.

Se pide a la población tener cuidado al acudir a los bancos a retirar o depositar dinero, no permitir que ningún extraño le ayude, si ven alguien extraño en los bancos, pedir ayuda a un trabajador del banco o a un oficial, alertar sobre todo a los adultos mayores para que no caigan en estafas.