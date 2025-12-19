logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

En marcha operativo Aguinaldo seguro

Agentes realizan vigilancia permanente en zona centro y bancos

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
En marcha operativo Aguinaldo seguro

Matehuala.- Como parte de las actividades decembrinas en materia de seguridad, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal realiza labores de seguridad y proximidad social en la zona centro de la ciudad y áreas comerciales con el fin de evitar, robos, estafas y extorsiones, así como proteger el patrimonio social.

Se está llevando a cabo un dispositivo con recorridos en cajeros, instituciones bancarias, zonas y áreas de comercio, así como de la presencia permanente en plazas con mayor flujo de personas que llegan de comunidades y otros municipios a realizar compras para los festejos decembrinos.

El dispositivo está coordinado con la Guardia Civil Estatal, en donde se busca mantener la estrecha colaboración para vigilar la zona urbana, carreteras y comunidades, además de atender de manera rápida y oportuna las llamadas de auxilio.

Los oficiales asignados a mantener la seguridad en la zona centro de la ciudad, permanecerán todos los días dentro del programa "Guadalupe-Reyes", con el firme propósito de brindar seguridad y orientación a la ciudadanía que lo requiera. Los números de emergencias y denuncias son 911 y 4 88 88 2 06 47.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 Se pide a la población tener cuidado al acudir a los bancos a retirar o depositar dinero, no permitir que ningún extraño le ayude, si ven alguien extraño en los bancos, pedir ayuda a un trabajador del banco o a un oficial, alertar sobre todo a los adultos mayores para que no caigan en estafas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Plantean construir memorial de personas desaparecidas
Plantean construir memorial de personas desaparecidas

Plantean construir memorial de personas desaparecidas

SLP

Redacción

Joven se fractura pierna al caer de moto
Joven se fractura pierna al caer de moto

Joven se fractura pierna al caer de moto

SLP

Redacción

Cumple Procuraduría Agraria operativo anual
Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

SLP

Carmen Hernández

Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos
Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

SLP

Redacción