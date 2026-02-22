logo pulso
En marcha programa escuela libre de caries

Por Carmen Hernández

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
En marcha programa escuela libre de caries

Ciudad Fernández.- Arrancó el programa "Escuela Libre de Caries 2026" que concluirá en julio.

El departamento de Salud Municipal dio a conocer que se tiene todo listo para el inicio del programa Escuela Libre de Caries 2026 que se aplicará en primarias.

Se presentó el plan de trabajo ante padres de familia y personal docente, así como al equipo del departamento.

Lo que se busca es la prevención de la caries, se realizará la revisión dental y elaboración de odontogramas, enseñanza de técnica correcta de cepillado, colocación de barniz de flúor, selladores de fosetas y fisuras.

Así como tratamientos personalizados y extracciones dentales, este servicio se realizará en la Casa de Salud de la comunidad de Ojo de Agua de Solano. 

Se brindarán pláticas informativas a padres de familia y alumnos, técnicas de higiene bucal, caries dental causas y prevención.

