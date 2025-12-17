logo pulso
En penumbras, la Plaza del Maestro

Vecinos urgen a las autoridades a reparar las lámparas

Por Jesús Vázquez

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
En penumbras, la Plaza del Maestro

MATEHUALA.- Vecinos de la Plaza del Maestro señalaron que este lugar se encuentra en completa penumbra desde hace unos días, por lo que piden a las autoridades municipales que acudan a revisar las lámparas y a repararlas para mayor seguridad de los niños.

Comentaron que la Plaza del Maestro es un lugar que acostumbran a ir los niños y jóvenes a jugar voleibol por las tardes y noches y desde hace algunos días este lugar está a oscuras, las lámparas no están funcionando.

Urgen a las autoridades municipales a que manden al personal de Alumbrado Público para que revisen las lámparas y cambien los focos, para evitar que este lugar quede completamente oscuro y sea un riesgo para transeúntes.

Mencionaron que es un verdadero peligro que la Plaza del Maestro quede completamente oscura, pues hay muchos vecinos que pasan por este lugar en la noche, además de que hay algunos domicilios particulares y los amantes de lo ajeno pueden aprovechar la penumbra para hacer sus fechorías. 

Expresaron que otro problema es que muchos niños y jóvenes requieren este lugar para practicar futbol, basquetbol y voleibol, así mismo hay personas que salen a caminar a esta placita y también hay quienes acuden a caminar en este lugar por la noche o a salir a platicar y estando a oscuras se complica.

