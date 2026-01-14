logo pulso
Enfrenta Cd. Fernández laudos por 3 mdp

Por Carmen Hernández

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Municipio destinará 3 millones de pesos para el pago de laudos laborales; la tesorera  municipal Rogelia Luna Torres dio a conocer que se tienen unas  finanzas sanas. 

Agregó que el pasado 20 de diciembre se pagó el aguinaldo a los más de 500 empleados, así como al cuerpo edilicio y se destinarán 3 millones de pesos para pagar laudos, se tiene una lista de 35. 

Sin embargo, aseveró que el área de Sindicatura se está acercando con los trabajadores para tratar de negociar y no afectar el erario público. Cabe destacar que trascendió que algunos trabajadores que demandaron al Municipio continúan laborando en el municipio. 

