Enfrenta Cd. Fernández laudos por 3 mdp

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Municipio destinará 3 millones de pesos para el pago de laudos laborales; la tesorera municipal Rogelia Luna Torres dio a conocer que se tienen unas finanzas sanas.

Agregó que el pasado 20 de diciembre se pagó el aguinaldo a los más de 500 empleados, así como al cuerpo edilicio y se destinarán 3 millones de pesos para pagar laudos, se tiene una lista de 35.

Sin embargo, aseveró que el área de Sindicatura se está acercando con los trabajadores para tratar de negociar y no afectar el erario público. Cabe destacar que trascendió que algunos trabajadores que demandaron al Municipio continúan laborando en el municipio.