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Envenenan perros en varias colonias

Por Jesús Vázquez

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Envenenan perros en varias colonias

Matehuala.- Habitantes están reportando que en varias colonias de la ciudad hay gente que está envenenando a los perritos de la calle, ya son varios los que aparecen sin vida, por lo que esperan que se atrape al o los culpables de este atroz acto.

Ciudadanos han estado denunciando que en varias colonias hay gente de mal corazón que está dejando alimento con veneno en las calles, esto ha provocado que varios perritos en situación de calle y gatitos pierdan la vida, donde ya solo los ven tirados y se llevan los cuerpos a sepultar para evitar malos olores por putrefacción.

En Matehuala ha crecido el amor y la protección a los perros, por lo que algunas asociaciones han pedido que se investigue este caso de los perros envenenados, y que si alguien llega a ver a la persona que está envenenando a los canes, la reporte para que la policía los detenga, pues son seres indefensos.

Una de las personas afectadas fue un personaje conocido como el Chavo de la Patineta, quien siempre es acompañado por una manada de perros callejeros, quien, a pesar de sus limitados recursos económicos, llevó a sus perros al veterinario tras un incidente de envenenamiento. Algunos de sus perros lamentablemente murieron, pero otros están siendo atendidos y salvados.

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