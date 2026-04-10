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Envían basura electrónica a empresa

Por Carmen Hernández

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Envían basura electrónica a empresa

RIOVERDE.- Recolectó el Municipio 140 kilos de basura electrónica que fue enviada a una empresa para su confinamiento final.  

De lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas de Ecología ubicadas en la calle Escandón se está recibiendo equipo obsoleto, como equipo de cómputo, teclados, celulares, aparatos electrodomésticos, entre otros. 

La semana pasada se entregaron 140 kilos de basura electrónica a la empresa Petroquímica de Aceites, lo que se busca es brindar un confinamiento adecuado de este tipo de desechos que dañan los mantos acuíferos al quedar tirados en el suelo. 

Lo que se busca es cuidar el medio ambiente y evitar que estos equipos sean enviados al relleno sanitario, es por ello que se le invita a la ciudadanía para que participen en la campaña permanente para llevar a un sitio seguro este tipo de basura electrónica inservible a un confinamiento seguro.

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