logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Esposa del Tecmol, electa representante de Colectivo 50+1

Por Redacción

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Esposa del Tecmol, electa representante de Colectivo 50+1

CIUDAD VALLES.- Fue nombrada Gabriela Martínez Lárraga, esposa del Tecmol como representante de la agrupación 50+1 que se dedica a apoyar el desarrollo de las mujeres.

La empresaria y exdiputada del Congreso del Estado por Redes Sociales Progresistas tuvo su ceremonia de ungimiento de la agrupación que se dedica a promover "la igualdad, la justicia y la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión", de acuerdo con su página web.

En el acto, en el que estuvo presente Claudia Corichi, líder nacional de esta agrupación, Martínez Lárraga refirió que el servicio a los demás es una pasión que conoció desde muy joven y que se dio cuenta que a las mujeres que se esfuerzan por otros se les escamotea la atención en el Congreso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Se celebró una misa y hubo bendiciones

"Desabasto de agua, un problema de todos"
"Desabasto de agua, un problema de todos"

"Desabasto de agua, un problema de todos"

SLP

Redacción

Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer diversas actividades a desarrollar

Abren centro de acopio para los brigadistas
Abren centro de acopio para los brigadistas

Abren centro de acopio para los brigadistas

SLP

Jesús Vázquez