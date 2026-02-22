Esposa del Tecmol, electa representante de Colectivo 50+1

CIUDAD VALLES.- Fue nombrada Gabriela Martínez Lárraga, esposa del Tecmol como representante de la agrupación 50+1 que se dedica a apoyar el desarrollo de las mujeres.

La empresaria y exdiputada del Congreso del Estado por Redes Sociales Progresistas tuvo su ceremonia de ungimiento de la agrupación que se dedica a promover "la igualdad, la justicia y la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión", de acuerdo con su página web.

En el acto, en el que estuvo presente Claudia Corichi, líder nacional de esta agrupación, Martínez Lárraga refirió que el servicio a los demás es una pasión que conoció desde muy joven y que se dio cuenta que a las mujeres que se esfuerzan por otros se les escamotea la atención en el Congreso.