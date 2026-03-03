Estafan a familias con obra Guerreras K-pop

Matehuala.- Un gran número de padres de familia que llevaban a sus niñas caracterizadas de las Guerreras K-Pop resultaron estafadas al ir al teatro Manuel José Othón donde presuntamente una empresa iba a realizar un musical de estos personajes, y al llegar el teatro estaba cerrado y nunca se abrió.

Fue una gran sorpresa para los padres de familia que al llegar con sus niñas al supuesto musical el teatro estaba cerrado, las pequeñas se encontraban muy ilusionadas para poder ver a sus heroínas, llevaban sus trajes puestos y después de varios minutos que estuvieron esperando se dieron cuenta que no se realizaría, que había sido un fraude.

Los padres de familia se inconformaron contra la empresa JR Producciones que estuvo ofreciendo los boletos en línea y en físico a través de una tienda de gorditas y finalmente no se llevó a cabo el musical, esta situación provocó una gran molestia, pero también mucha tristeza para las niñas que esperaban ver a las Guerreras K-Pop

El secretario general del Ayuntamiento Pablo Arriaga, informó que ellos se encargan de rentar el teatro a las empresas o personas que lo llegan a solicitar, y que sí fue rentado por una empresa, se desconoce el por qué no llevaron a cabo la función que iban a realizar, esto ya es responsabilidad de la empresa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí