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Estudiante choca su moto contra camioneta

Por Carmen Hernández

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Estudiante choca su moto contra camioneta

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alumno resulta lesionado al chocar la motocicleta que conducía contra una camioneta en la Colonia Loma Bonita y sufrir varios golpes en diversas partes del cuerpo que requirieron atención médica inmediata. 

Los hechos ocurrieron en la calle Teponahuaste y Cuauhtémoc, cuando el menor se transportaba en una motocicleta y de pronto chocó contra una camioneta, debido a la fuerte velocidad en que conducía. 

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, pero al ver las lesiones que sufrió, fue trasladado de urgencia al Hospital IMSS del Bienestar para que recibiera la atención adecuada que requería.  

Así mismo una mujer sufrió una crisis nerviosa, por lo que fue atendida por los socorristas.

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La racha de accidentes de motociclistas, no baja, por lo que hay la necesidad de llegar a implementar un operativo preventivo, para luego aplicar sanciones a los conductores de no atender el llamado. 

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