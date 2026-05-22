Estudiantes fortalecen enseñanza educativa

Matehuala.- Alumnos de la carrera de Electromecánica Industrial del CONALEP realizaron una visita a la planta de Mendoza Embutidos, donde tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las áreas de mantenimiento y parte de los procesos industriales de la empresa.

La visita fue guiada por el ingeniero Joel Zapata, encargado del área de mantenimiento de la planta, por la técnica Fátima Espinoza, egresada del plantel, quienes compartieron con los estudiantes sus conocimientos y experiencias en el área.

Con este tipo de actividades, los alumnos pueden conocer distintas empresas para que, en un futuro, puedan iniciar su vida laboral e incluso desarrollar algún emprendimiento con los conocimientos adquiridos.

Directivos del Conalep agradecieron al director de Mendoza Embutidos, por el apoyo de la empresa para que los estudiantes vivan este tipo de experiencias que fortalecen su formación académica y profesional.

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Por otra parte, se realizó el primer Conalep InspiraDUAL, un espacio donde alumnos del Sistema de Educación Dual compartieron sus experiencias y resolvieron dudas a estudiantes de cuarto semestre de las carreras de Asistente Directivo, Mantenimiento Automotriz y Electromecánica Industrial.

Durante el foro de Electromecánica Industrial se contó con la valiosa participación de los tutores de los estudiantes DUAL en la empresa Alimentos del Altiplano, quienes además de motivar a las y los jóvenes a integrarse a esta metodología educativa, compartieron su experiencia como orgullosos exalumnos del Conalep.