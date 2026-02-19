logo pulso
Exigen razzia canina

Por Carmen Hernández

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Jauría de perros que se junta en el Centro de Prevención Estatal pone en riesgo la salud pública de quienes acuden a este lugar a realizar diversos trámites, piden se realice una razzia canina, pues algunos abogados han sido atacados sufriendo algunas lesiones y el riesgo de llegar a contraer la rabia, pues no saben si los caninos están vacunados.   

Personal de la Ciudad Judicial dieron a conocer que de 5 mascotas que se tenían, en las últimas semanas se ha incrementado a 15, lo que resulta peligroso para quienes acuden a este lugar a realizar algunos trámites. 

Señalaron que los peludos han atacado a abogados y a personas que acuden al Centro de Estatal, sin motivo, ya que solo por pasar cerca de ellos son atacados. 

Señalaron que desconocen si están vacunados contra la rabia, lo que genera un riesgo para su salud. 

Por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y evitar problemas de salud.

