Expondrán pinturas de Frida Kalho

Matehuala.- Será inaugurada una importante exposición artística como parte de las actividades programadas en el marco del Mes Patrio.

El director de Fomento Cultural Ascensión Hernández Elizalde, anunció a partir del próximo 12 de septiembre a las 7:00 de la tarde, en el Museo de las Culturas expondrán la obra de Beatriz Delgado, quien distingue a Matehuala con una exposición dedicada a la vida y legado de la pintora mexicana Frida Kahlo.

Esta muestra incluye un total de 38 obras en técnica acrílica, creadas como homenaje a una de las artistas más reconocidas de México y del mundo.

La exposición busca celebrar la identidad y riqueza cultural en el marco del mes de septiembre, invitando a la ciudadanía a acercarse al arte y a la vida de Frida Kahlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Juan Pablo Torres Borjas, coordinador del Museo de las Culturas, informó que el espacio está abierto tanto al público en general como a las instituciones educativas.

Las escuelas interesadas en acudir podrán hacerlo mediante un oficio de solicitud o directamente en el museo, donde se les brindará una visita guiada complementada con actividades lúdicas relacionadas con la pintura, apoyadas por la Dirección de Fomento Cultural.

El Museo de las Culturas es un lugar no solo para exposiciones, sino también un espacio de aprendizaje, recreación y encuentro familiar.