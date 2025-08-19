Fallece la maestra Teresa Álvarez Díez

logo pulso
Estado

Por Jesús Vázquez

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Se dio a conocer el fallecimiento de la maestra Teresa Álvarez Diez quien por muchas décadas impartió clases en diversas escuelas convirtiéndose en un icono y un ejemplo de una excelente profesora.

Fungió como maestra durante varias décadas, impartiendo clases a miles de matehualenses que hoy son hombres y mujeres de bien, y algunos de sus alumnos han logrado sobresalir en distintos ámbitos como la política, la ciencia, la tecnología, la cultura, la música y el deporte, y que hoy en día agradecen las enseñanzas que les dio. 

María Teresa Álvarez Diez fue maestra en el colegio Benito Juárez, y en la secundaria María L. Castillo, fue de las primeras maestras de la Escuela Preparatoria de Matehuala, directora de la escuela Secundaria Francisco Zarco, y también fue fundadora de la escuela Secundaria Federal número 3. 

Se está velando en la funeraria Matehuala y hasta el momento no se ha dicho si el gobierno municipal, o el sector educativo le harán un homenaje.

Descanse en paz María Teresa Álvarez Diez.

