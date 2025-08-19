Fallece la maestra Teresa Álvarez Díez
Matehuala.- Se dio a conocer el fallecimiento de la maestra Teresa Álvarez Diez quien por muchas décadas impartió clases en diversas escuelas convirtiéndose en un icono y un ejemplo de una excelente profesora.
Fungió como maestra durante varias décadas, impartiendo clases a miles de matehualenses que hoy son hombres y mujeres de bien, y algunos de sus alumnos han logrado sobresalir en distintos ámbitos como la política, la ciencia, la tecnología, la cultura, la música y el deporte, y que hoy en día agradecen las enseñanzas que les dio.
María Teresa Álvarez Diez fue maestra en el colegio Benito Juárez, y en la secundaria María L. Castillo, fue de las primeras maestras de la Escuela Preparatoria de Matehuala, directora de la escuela Secundaria Francisco Zarco, y también fue fundadora de la escuela Secundaria Federal número 3.
Se está velando en la funeraria Matehuala y hasta el momento no se ha dicho si el gobierno municipal, o el sector educativo le harán un homenaje.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Descanse en paz María Teresa Álvarez Diez.
no te pierdas estas noticias
Celebran día del joven católico
Jesús Vázquez
Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad
Elioth va por última vez a la escuela
Miguel Barragán
Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma