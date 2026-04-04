Familias acuden al Viacrucis viviente

RIOVERDE.- Más de 5 mil personas acudieron a presenciar el Viacrucis viviente el que disfrutaron sin problema alguno, solo la intensidad de los rayos solares, ya que se implementó un operativo especial, para este evento religioso.

La Coordinación Municipal de Protección Civil Municipal en coordinación con la Guardia Civil implementaron un operativo este viernes desde temprana hora en el atrio de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, lugar donde inició el Viacrucis, para brindar seguridad a las personas que participaron y la población que acudió a observar el evento.

Se contó con 3 ambulancias, un puesto de mando e hidratación en la Rivera del río.

El objetivo era brindar atención a cualquier persona en caso de una contingencia.

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Aunque no hubo nada que lamentar, todo transcurrió con calma durante el evento.