Feroz perrita ataca a personas
Habitantes temen por su salud, no saben si está vacunada
Matehuala.- Dos personas que caminaban por el Parque del Pueblo denunciaron que fueron agredidas por una perrita que se encontraba en este lugar, ya que las atacó y alcanzó a morderlas.
Los hechos se generaron el martes por la noche, cuando dos personas reportaron que al acercarse a una perrita que se encontraba paseando en el Parque del Pueblo, el canino les tiró varias mordidas, por lo que piden que acuda personal de Protección Civil o una asociación a recogerlo para que no ataque a más personas, ya que mucha gente acostumbra ir a caminar al Parque del Pueblo.
Mencionaron que este animal no debe andar en la vía pública, ya que puede llegar a atacar a un niño o a un adulto mayor, lo cual sería más peligroso por lo que piden que las autoridades se hagan cargo del canino.
Por otra parte, vecinos del Parque del Pueblo mencionaron que la perrita no agresiva, pero reconocen que al parecer fue abandonada en este lugar y ya es una perrita de edad avanzada, los vecinos le dan de comer, en esta temporada de frío le han puesto ropa para prevenir llegue a morir de hipotermia.
Aseguran que a lo mejor a quienes mordió la molestaron, o podría ser que la perrita esté muy nerviosa por todos los cuetes que están detonando las peregrinaciones que pasan por este lugar.