logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Feroz perrita ataca a personas

Habitantes temen por su salud, no saben si está vacunada

Por Jesús Vázquez

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Feroz perrita ataca a personas

Matehuala.- Dos personas que caminaban por el Parque del Pueblo denunciaron que fueron agredidas por una perrita que se encontraba en este lugar, ya que las atacó y alcanzó a morderlas.

Los hechos se generaron el martes por la noche, cuando dos personas reportaron que al acercarse a una perrita que se encontraba paseando en el Parque del Pueblo, el canino les tiró varias mordidas, por lo que piden que acuda personal de Protección Civil o una asociación a recogerlo para que no ataque a más personas, ya que mucha gente acostumbra ir a caminar al Parque del Pueblo. 

Mencionaron que este animal no debe andar en la vía pública, ya que puede llegar a atacar a un niño o a un adulto mayor, lo cual sería más peligroso por lo que piden que las autoridades se hagan cargo del canino. 

Por otra parte, vecinos del Parque del Pueblo mencionaron que la perrita no agresiva, pero reconocen que al parecer fue abandonada en este lugar y ya es una perrita de edad avanzada, los vecinos le dan de comer, en esta temporada de frío le han puesto ropa para prevenir llegue a morir de hipotermia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aseguran que a lo mejor a quienes mordió la molestaron, o podría ser que la perrita esté muy nerviosa por todos los cuetes que están detonando las peregrinaciones que pasan por este lugar. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz
Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

SLP

Jesús Vázquez

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo
Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

SLP

Redacción

Quitan bolos en posadas escolares
Quitan bolos en posadas escolares

Quitan bolos en posadas escolares

SLP

Jesús Vázquez

De verde pintan sede del Tec. Nacional
De verde pintan sede del Tec. Nacional

De verde pintan sede del Tec. Nacional

SLP

Redacción