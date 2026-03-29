Firman tecnológicos convenio educativo

Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala, a través de su director José Luis Lorenzo Bernal Robledo, participó en la firma del acuerdo de intención y colaboración académica que tiene como objetivo fortalecer la continuidad educativa entre el nivel medio superior y superior en el estado.

Este convenio se llevó a cabo con la participación de los Tecnológicos del Estado, así como de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) representada por Juan José Mendoza López, comisionado responsable de la oficina estatal.

El acuerdo tiene como propósito principal facilitar el acceso de alumnos egresados de los planteles Cetis y CBTis a los programas educativos de nivel superior que ofrece el Tecnológico Nacional de México, mediante la implementación de mecanismos como el pase o admisión preferente, siempre que los aspirantes cumplan con los requisitos académicos y procesos institucionales correspondientes.

Se contempla la realización de diversas acciones conjuntas orientadas a fortalecer la vinculación entre ambos niveles educativos, tales como la difusión de la oferta académica, actividades de orientación vocacional, conferencias, talleres, visitas académicas, así como la participación en eventos científicos, tecnológicos y culturales.

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