Fortalecen formación académica de estudiantes

Por Jesús Vázquez

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Fortalecen formación académica de estudiantes

Matehuala.- Ofrecen conferencia "Generalidades de los traslados en materia de ejecución", impartida por Jesús García Márquez, Juez de Distrito en Materia Penal, dirigida a la comunidad estudiantil y académica de la Licenciatura en Derecho y Criminología, durante este evento se llevó a cabo también la firma de un convenio de colaboración académica entre la Universidad de Matehuala y la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales, A.C.

Como cierre del evento, se llevó a cabo la firma del convenio con el objetivo de fortalecer la preparación profesional y ampliar las oportunidades académicas de las y los estudiantes.

El convenio fue firmado por Orlando Casas Hernández, representante legal de la FAE, y el Dr. Alfonso Nava Díaz, rector de la Universidad de Matehuala. 

Esta alianza permitirá el desarrollo de programas académicos, prácticas profesionales, becas y proyectos formativos, en beneficio de la comunidad universitaria. 




En la firma estuvieron presentes miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), quienes fueron testigos de esta alianza académica. 

