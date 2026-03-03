Garantiza Dapas abasto de agua

CIUDAD VALLES.- El director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría dijo que el nivel en el cárcamo de extracción es de 70 centímetros y que se garantiza el abasto del agua, además de que se siente optimista respecto del nivel del afluente.

Esta mañana, el funcionario del agua potable manifestó que no hay ninguna dificultad actual para que exista suficiente abastecimiento de agua para Valles, con 70 centímetros de nivel, logrados mediante el mantenimiento del lugar.

En medio mes, el afluente bajó de 61 a 55 centímetros, es decir, en dos semanas bajó seis centímetros, por lo que ahora se encuentra 15 centímetros arriba de la escala crítica.

Pero hay optimismo que las cosas mejoren y no caer en crisis para poder abastecer de agua a los vallenses, esperando no caer en crisis.

